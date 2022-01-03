 
مباشر

إسعاف الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو إلى المستشفى

أخبار العالم

إسعاف الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو إلى المستشفى
AFP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s3hw

أدخل الرئيس البرازيلي، جايير بولسونارو، صباح اليوم، إلى المستشفى مع احتمال إصابته بانسداد جديد في الأمعاء.

إقرأ المزيد
البرازيل.. فتح تحقيق مع بولسونارو بسبب تصريحاته حول صلة لقاحات كورونا بـ
البرازيل.. فتح تحقيق مع بولسونارو بسبب تصريحاته حول صلة لقاحات كورونا بـ"الإيدز"

وذكرت وسائل إعلام من بينها محطة "تي في غلوبو"، أن الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو (66 عاما) أدخل إلى مستشفى فيلا نوفا ستار الخاص في ساو باولو بشكل طارئ صباح اليوم مع احتمال اصابته بانسداد جديد في الأمعاء.

يذكر أنه منذ محاولة اغتيال بسكين تعرض لها خلال الحملة الانتخابية في سبتمبر 2018، خضع بولسونارو لحوالى ست عمليات في البطن بسبب انسداد في الأمعاء كان آخرها في يوليو 2021 في مستشفى فيلا نوفا ستار الخاص.

المصدر: AFP

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا