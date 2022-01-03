غانتس: سأواصل لقاء أبو مازن

رد وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس على الانتقادات التي تعرض لها إثر لقائه الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مؤكدا أن اللقاءات بينهما ستتواصل.

وقال غانتس الذي يترأس حزب "أزرق أبيض"، ردا على انتقادات يمينية بشأن اجتماعه مع الأسبوع الماضي: "سأواصل لقاء أبو مازن".

وأضاف: "شعرت بخيبة أمل من الوزراء الذين تحدثوا بطريقة تخدم مصلحتهم السياسية وليس مصلحة الأمن القومي".

يذكر أن عباس التقى الأسبوع الماضي بغانتس، في منزل الأخير في روش هاعين قرب تل أبيب، حيث ناقش الاثنان مختلف القضايا الأمنية والمدنية، بحسب بيان صدر عن مكتب غانتس.

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"