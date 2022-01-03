بينيت معلقا على لقاء غانتس وعباس: كان ضمن حدود الخطاب الأمني والاقتصادي

علق رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، على اللقاء بين وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس والرئيس الفلسطيني محمدود عباس، مؤكدا أنه كان "ضمن حدود الخطاب الأمني والاقتصادي".

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ورد بينيت، خلال مؤتمره الصحفي الذي أعلن فيه عن توسيع حملة الجرعة الرابعة من لقاح فيروس كورونا المستجد، على سؤال بخصوص الاجتماع الذي عقد بين غانتس وعباس، قائلا: "إن اللقاء بينهما، كان ضمن حدود الخطاب الأمني والاقتصادي، وليس السياسي والدبلوماسي".

وأضاف "لقد أعطيت الإذن لهذا اللقاء، ووزير الدفاع الإسرائيلي مسؤول عن توفير الأمن في يهودا والسامرة"، مؤكدا أن "مثل هذا الاجتماع شرعي". وشدد بينيت على أنه ليس لديه نية للقاء عباس.

يذكر أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس التقى الأسبوع الماضي بوزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، في منزل الأخير في روش هاعين قرب تل أبيب، حيث ناقش الاثنان مختلف القضايا الأمنية والمدنية، بحسب بيان صدر عن مكتب غانتس.

المصدر: israel national news