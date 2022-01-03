مساعد شولتس لشؤون السياسة الخارجية يلتقي مع نظيريه الروسي والفرنسي

قال المتحدث باسم الحكومة الألمانية ستيفن هيبيشتريت، إن ينس بلوتنر مساعد المستشار الألماني أولاف شولتس لشؤون السياسة الخارجية، سيلتقي خلال هذا الأسبوع مع نظيريه الروسي والفرنسي.

وذكر المتحدث، في موجز صحفي في برلين اليوم، أنه سيتم في وقت لاحق، تحديد الموعد الدقيق لهذا اللقاء.

وأضاف المتحدث الألماني: "سيعقد اجتماع بين (مستشار السياسة الخارجية للمستشار ينس) بلوتنر مع نظيريه الفرنسي والروسي، وفي الوقت المناسب سنعلن عن الوعد الدقيق للقاء ولكنه سيعقد هذا أسبوع".

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وأشار المتحدث، إلى أنه سيعقد كذلك لقاء مماثل بين ممثلي ألمانيا وفرنسا وأوكرانيا، ولكن لم يتم تحديد الموعد بعد.

المصدر: نوفوستي