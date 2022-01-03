تفاصيل الحديث بين زيلينسكي وبايدن

قال المكتب الصحفي للرئاسة الأوكرانية، إن رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي، بحث خلال الاتصال الهاتفي مع نظيره الأمريكي جو بايدن، موضوع عقد اجتماع لجنة أوكرانيا- الناتو قريبا.

ونقل المكتب الصحفي عن زيلينسكي قوله: "أقدر عاليا دعم الولايات المتحدة لاقتراحنا بعقد اجتماع لجنة أوكرانيا- الناتو في الأيام المقبلة".

ووفقا للمكتب، كان الموضوع الرئيسي للمحادثات بين الرئيسين، "الوضع في شرق أوكرانيا وعند حدودها".

وأكد المكتب الصحفي أن " زيلينسكي رحب بالدور النشط للولايات المتحدة في تسوية النزاع، مشيرا إلى أهمية الفعاليات القانونية الدولية المقرر عقدها في يناير 2022".

كما ناقش الطرفان الخطوات التي تتخذها أوكرانيا في إطار صيغتي مينسك ونورماندي، وأشارا إلى أهمية بذل المزيد من الجهود الدبلوماسية.

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وقال زيلينسكي: "اليوم نتحدث عن مستقبل ليس فقط أوكرانيا، بل وعن الأمن الأوروبي والنظام العالمي القائم على القواعد والقيم الديمقراطية".

كما أطلع رئيس أوكرانيا، نظيره الأمريكي على التقدم المحرز في الإصلاحات الاقتصادية في أوكرانيا، ولا سيما في مجال القضاء على الأوليغارشية.

المصدر: تاس