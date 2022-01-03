زلزال بقوة 6 درجات يضرب شرق تايوان
AFP
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أعلن المكتب المركزي للأرصاد الجوية اليابانية، اليوم الاثنين، أن زلزالا بقوة 6 درجات ضرب قبالة سواحل شرق تايوان.
وشعر سكان العاصمة تايبيه بالهزة التي ضربت قبالة سواحل شرق تايوان، بحسب وكالة "فرانس برس".
وأفاد مراسل الوكالة في تايبيه بأن "الهزة تواصلت 20 ثانية وكانت الأرض تتحرك من جهة لأخرى".
المصدر: AFP
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