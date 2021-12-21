لحظة وقوع زلزال بقوة 6.2 درجة في كاليفورنيا الأمريكية

سجلت كاميرات المراقبة أولى لحظات وقوع زلزال بقوة 6.2 درجة وقع قبالة سواحل ولاية كاليفورنيا​​​ يوم الاثنين.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن الزلزال وقع على عمق 9.3 كيلومترات في المحيط الهادئ على بعد حوالي 210 أميال (337 كيلومترا) شمال غرب سان فرانسيسكو، قبالة بلدة صغيرة تسمى بتروليا والتي يسكنها أقل من 1000 شخص.

ولا توجد تقارير عن وقوع ضحايا أو إصابات محتملة.

المصدر: AP