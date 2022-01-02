حساب عبر "تويتر" منسوب للحرس الثوري الإيراني ينشر صورا مموهة لشخصين تمت تصفيتهما ثأرا لسليماني

نشر حساب منسوب للحرس الثوري الإيراني على "تويتر" صورا غير واضحة لشخصين قال إنه "تمت تصفيتهما" ثأرا لقائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني.

وتوعد الحساب في التغريدة التي نشرها بعملية ثالثة "قريبا"، دون ذكر الأسماء، مكتفيا بعبارة "الدم مقابل الدم".

Blood for blood ...



1_ ... , Mission completed



2- ... , Mission completed



3_ ... , will be done soon



4_ ...

.

.

. pic.twitter.com/UlcRGRTHNV — کانال سپاه پاسداران | IRGC (@Sepah_FA) January 2, 2022

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وكان سليماني قتل مع المسؤول في الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس بضربة جوية أمريكية قرب مطار بغداد فجر 3 يناير 2020.

المصدر: RT