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حساب عبر "تويتر" منسوب للحرس الثوري الإيراني ينشر صورا مموهة لشخصين تمت تصفيتهما ثأرا لسليماني

أخبار العالم

حساب عبر
AFP
قائد فيلق القدس السابق الراحل قاسم سليماني
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نشر حساب منسوب للحرس الثوري الإيراني على "تويتر" صورا غير واضحة لشخصين قال إنه "تمت تصفيتهما" ثأرا لقائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني.

وتوعد الحساب في التغريدة التي نشرها بعملية ثالثة "قريبا"، دون ذكر الأسماء، مكتفيا بعبارة "الدم مقابل الدم".

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وكان سليماني قتل مع المسؤول في الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس بضربة جوية أمريكية قرب مطار بغداد فجر 3 يناير 2020.

المصدر: RT

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