باكو.. إصابة جندي أذربيجاني بانفجار لغم في قره باغ

أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية أن أحد أفراد الجيش أصيب بانفجار لغم مضاد للأفراد في قره باغ.

وجاء في بيان الوزارة: "أصيب الجندي يوسف سليمان أوغلو عينييف بانفجار لغم مضاد للأفراد في منطقة كيلبغار، وتم إجلاؤه إلى مؤسسة طبية عسكرية".

يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان والرئيس الأذربيجاني إلهام علييف اتفقوا في نوفمبر من العام الماضي على وقف القتال في منطقة النزاع بقره باغ في أعقاب تصعيد عسكري استمر منذ أواخر سبتمبر 2020.

وبموجب الاتفاق تم نشر قوات حفظ سلام روسية في المنطقة ونقاط مراقبة روسية تركية مشتركة.

وأعلنت القوات الأذربيجانية والأرمنية وقف إطلاق النار عند خط التماس، وسلمت أرمينيا بعض المناطق التي كانت تسيطر عليها لأذربيجان.

المصدر: "نوفوستي"