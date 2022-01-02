فنلندا: من حقنا الانضمام للناتو
AFP
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أعلنت رئيسة الوزراء الفنلندية سانا مارين أنه "من المهم أن تكون البلاد قادرة على التقدم بطلب عضوية حلف الناتو على خلفية تعزيز التعاون العسكري بين هلسنكي والاتحاد الأوروبي".
وقالت في تصريح نقله التلفزيون والإذاعة الحكومية "Yle": "نحتفظ بالحق في التقدم لعضوية الناتو. يجب أن نقدر حرية الاختيار ونغتنمها فرصة حقيقية".
من جهته، أشار مدير البرنامج في مجلس الشؤون الدولية الروسي إيفان تيموفيف إلى أن "مثل هذه البيانات لا ينبغي أن تؤخذ على محمل الجد، لأن هذا حتى الآن مجرد كلام... لا حاجة جدية لعضوية فنلندا في الناتو".
المصدر: "نوفوستي"
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