"عدم انتقاد بوتين" يثير ضجة سياسية في إيرلندا

انتقد رئيس الوزراء الإيرلندي ميشول مارتن حزب المعارضة "الشين فين" ورئيسته ماري لو ماكدونالد على "عدم انتقادهما" لروسيا ورئيسها فلاديمير بوتين.

ونقلت صحيفة "The Irish Times" عن مارتن قوله: "يدهشني أن أعضاء "الشين فين" الذين تحدثوا في البرلمان أمام المجلس الأوروبي التزموا الصمت إزاء الحشود العسكرية الروسية على حدود أوكرانيا".

وأضاف: "مما يدهش أن أعضاء "الشين فين" لم ينتقدوا روسيا قط خلال السنوات الماضية، وأن الحزب في جوهره ضد الاتحاد الأوروبي".

وأعربت أوكرانيا ودول غربية مؤخرا عن قلقها إزاء التصعيد المزعوم لـ"الأعمال العدوانية" من قبل روسيا على حدود أوكرانيا، الأمر الذي نفته موسكو مشددة على أن "مثل هذه الهجمات ليست سوى ذريعة لنشر المزيد من المعدات العسكرية وقوات الناتو على تخوم روسيا".

المصدر: "نوفوستي"