بدأ من القبة.. حريق ضخم في مقر برلمان جنوب إفريقيا (فيديو)
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اندلع صباح اليوم الأحد، حريق كبير في مقر برلمان جنوب إفريقيا في مدينة الكاب، وفق وكالة "فرانس برس".
ونقلت "فرانس برس" عن متحدث باسم خدمات الطوارئ قوله إن "السطح اشتعل ومبنى الجمعية الوطنية يحترق أيضا، وإنه لم تتم السيطرة على الحريق ولوحظت تشققات في جدران المبنى".
وبحسب الوكالة، اندلع الحريق الذي يمتد في طوابق المبنى حوالي الساعة 03:30 بتوقيت غرينتش، حيث تمت مشاهدة ألسنة اللهب وسحابة كثيفة من الدخان فوق المبنى.
المصدر: "فرانس برس"
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