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السلطات اليونانية توقف كاتبا تركيّا من أصل أرمني تمهيدا لترحيله

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السلطات اليونانية توقف كاتبا تركيّا من أصل أرمني تمهيدا لترحيله
AFP
سيارة للشرطة اليونانية
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أعلنت زوجة كاتب تركي بارز من أصول أرمنية يعيش في اليونان بتصريح إقامة مؤقت منذ فراره من سجن تركي، أن السلطات اليونانية أوقفته تمهيدا لترحيله.

وقالت إيرا تزورو في منشور على "فيسبوك" إن زوجها سيفان نيسانيان وهو عالم لغويات ومدون يبلغ من العمر 66 عاما، أوقف في جزيرة ساموس الخميس بعد أن رفضت السلطات اليونانية تجديد تصريح إقامته.

وأضافت أن محكمة في ساموس ستقرر الاثنين ما إذا كان سيرحّل إلى تركيا أو أرمينيا.

وحسب وكالة الصحافة الفرنسية فإن الشرطة اليونانية لم تؤكد هذه المعلومات.

وكان نيسانيان أودع السجن في تركيا في 2014 بعدما أدين بتهمة بناء منشآت خلافا للقانون، وهي قضية يؤكد أنها أتت عقابا له على "انتقاداته الصريحة للقيود المفروضة على حرية التعبير في بلده".

وفي 2017 هرب من سجنه شديد الحراسة وطلب اللجوء في اليونان.

وسبق لهذا الكاتب أن أدين في تركيا بتهمة "التجديف" بعدما نشر في مدوّنة في 2012 مقالة دافع فيها عن فيلم مسيء للنبي محمد أثار احتجاجات غاضبة حول العالم.

المصدر: "أ ف ب"

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