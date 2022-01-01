اليونان.. العثور على غواصة اختفت قبل 80 عاما

أكدت مصادر إعلامية أن فريقا من الغواصين اليونانيين عثر على غواصة إيطالية في قاع بحر إيجة، كانت قد اختفت قبل 80 عاما.

ووفقا لموقع "إكسبريس" الذي نشر الخبر: "غادرت غواصة "جانتينا" جزيرة ليروس اليونانية وعلى متنها 48 بحارا وغرقت في يوليو عام 1941 بطوربيد أطلق من الغواصة البريطانية "إتش إم إس توربي".

من جهته، قال أحد أعضاء فريق الغواصين: "تاريخ القتال البحري يشبه اللغز، وهذا الاكتشاف جزء من هذا اللغز.. المواجهة المباشرة بين الغواصات هي حدث نادر".

Greek divers discovered the wreckage of the #Italian submarine Jantina that was sunk during World War II by the #British submarine HMS Torbay. The wreck lays south of the island of Mykonos, in the #Aegean Sea, #Greece, November 3, 2021 #WW2pic.twitter.com/Zns5RCqF0s — βάλλ' εἰς κόρακας🏺🇬🇷🎄 (@AegeanNative) December 29, 2021

ووجدت "جانتينا" ملاذها الأخير جنوب جزيرة ميكونوس على عمق 103 أمتار، حيث تم التعرف على الغواصة باستخدام سجلات مكتب التاريخ البحري لإيطاليا.

وتم إطلاق الغواصة "جانتينا" إيطالية عام 1932 وشاركت في الحرب الأهلية الإسبانية، وفي 5 يونيو 1941 أغرقتها الغواصة البريطانية "توربي" التي أطلقت 6 طوربيدات في وقت واحد عليها.

وتمكن 6 بحارة فقط من النجاة سبحوا إلى جزيرة ميكونوس اليونانية.

المصدر: "نوفوستي" + "إكسبريس"