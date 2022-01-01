الهند.. تسجيل 2716 إصابة جديدة بكورونا في نيودلهي

أعلنت السلطات الصحية في الهند تسجيل 2716 إصابة جديدة بفيروس كورونا في العاصمة نيودلهي خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت صحيفة "تايمز أوف إنديا" نقلا عن وزارة الصحة إلى أنه "في غضون الـ24 ساعة الماضية تم تسجيل تعافى 765 شخصا من فيروس كورونا، وحالة وفاة واحدة بالفيروس في العاصمة نيودلهي".

وفرضت حكومة منطقة العاصمة حظر التجول منذ من 27 ديسمبر الماضي للحد من انتشار الفيروس.

وأكدت الهند أنه "اعتبارا من يناير 2022، ستبدأ في تطعيم المراهقين الذين تزيد أعمارهم عن 15 عاما ضد فيروس كورونا".

ووفقا لموقع "وولرد ميتر" المعني بإحصائيات كورونا حول العالم، تحتل الهند المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة من ناحية الإصابات، حيث سجلت 34 مليونا و887983 إصابة، والمركز الثالث من ناحية الوفيات بعد الولايات المتحدة والبرازيل بواقع 481519 حالة.

المصدر: RT + "وولرد ميتر"