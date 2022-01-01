الشرطة الهولندية تفضّ حفلا غير مرخص حضره المئات

فضّت الشرطة الهولندية يوم السبت حفلا غير مرخص حشد مئات الأشخاص مساء الجمعة للاحتفال بالعام الجديد في مبنى مصنع سابق بمنطقة رايسفايك وسط البلاد، وفق وسائل إعلام محلية.

ودخلت آليات للشرطة إلى المبنى وعمل عناصر الأمن على إقناع المشاركين بالمغادرة، وفق التلفزيون المحلي "ان او اس".

واعتقلت الشرطة العديد من الموجودين حسب شبكة "أومروب غيلديرلاند" المحلية.

وبدأ الحفل مساء الجمعة وقال سكان محليون إنهم شاهدوا سيارات تحمل لوحات فرنسا وألمانيا وإسبانيا وإيطاليا.

وقال جوسان مييرز رئيس بلدية بورين في المنطقة: "إنه حفل غير قانوني، وبالتالي فهو محظور، وهو علاوة على ذلك غير مناسب خلال أزمة فيروس كورونا.. القيود تنطبق على الجميع".

وفرضت هولندا قيودا صحية صارمة بينها "الحجر العام" قبل أسبوع من عيد الميلاد في مواجهة موجة جديدة من كوفيد-19 وانتشار متحور "أوميكرون".

وأغلقت جميع المتاجر غير الأساسية والمطاعم والحانات ودور السينما والمتاحف والمسارح حتى 14 يناير فيما أغلقت المدارس حتى 9 يناير على الأقل.

ولا يسمح لأكثر من شخصين بالتجمع في الخارج، مع استثناءات مثل مراسم الدفن.

المصدر: أ ف ب