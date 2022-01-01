أفغانستان.. إصابة شخصين بانفجار وسط كابل

أكدت وزارة الداخلية الأفغانية في الحكومة المؤقتة للبلاد إصابة شخصين بانفجار وقع في الجزء الأوسط من العاصمة كابل.

وأشارت وكالة "بختار" المحلية إلى أن "شخصين أصيبا بجروح في الانفجار الذي دوى قرب الجامعة التربوية في كابل.. وأن الحادث وقع نتيجة انفجار لغم زرع على جانب الطريق".

مسوولان مطبوعات در وزارت امور داخله می‌گویند که در نتیجه انفجار یک ماین کارگذاری شده کنار جاده، شام امروز در نزدیک پوهنتون تعلیم و تربیه از مربوطات ناحیه پنجم شهر کابل دو فرد ملکی به گونه سطحی زخم برداشتند. pic.twitter.com/UUF8XNTQuT — Bakhtar News Agency (@BakhtarNA) January 1, 2022

وخلال عام 2021 أصبحت التفجيرات في كابل أكثر تكرارا، وأعلن تنظيم "الخلافة الإسلامية ولاية خرسان" المسؤولية عن معظمها.

المصدر: "تاس"