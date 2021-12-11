تنظيم "داعش" يعلن مسؤوليته عن تفجيرين في كابل
Reuters Zohra Bensemra
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أعلن تنظيم "داعش" مسؤوليته عن التفجيرين اللذين وقعا يوم أمس الجمعة في العاصمة الأفغانية كابل، وأسفرا عن مقتل شخصين وإصابة 4 آخرين.
وأعلنت وزارة الداخلية الأفغانية أمس الجمعة، أن "مدنيين اثنين قتلا وأصيب ثلاثة آخرون" جراء انفجار عبوة ناسفة في حافلة صغيرة في منطقة دشتي بارتشي بالعاصمة كابل.
وقالت الوزارة إن امرأة أُصيبت بتفجير آخر في المنطقة نفسها"، مشيرا إلى أن التفجير الثاني ناتج أيضا عن عبوة.
المصدر: نوفوستي
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