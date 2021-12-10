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"طالبان": مقتل شخصين وإصابة أربعة آخرين في تفجيرين منفصلين غرب كابل

أخبار العالم

AP
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أعلنت حركة "طالبان" اليوم الجمعة مقتل شخصين وإصابة أربعة آخرين في تفجيرين منفصلين وقعا في منطقة غرب العاصمة الأفغانية كابل.

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وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية سيد خوستي، للصحفيين: "قتل مدنيان وأصيب ثلاثة آخرون" عندما انفجرت عبوة ناسفة في حافلة صغيرة في منطقة دشتي بارتشي في كابل.

وأضاف المتحدث: "أصيبت امرأة في تفجير آخر في المنطقة نفسها"، مشيرا إلى أن التفجير الثاني ناتج أيضا من عبوة.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجيرين.

وأسفر هجوم مماثل في نوفمبر على حافلة صغيرة في دشتي بارتشي عن مقتل شخصين وإصابة خمسة آخرين.

وتفجير الحافلة اليوم الجمعة هو الأول الذي تعلنه حركة "طالبان" منذ أسابيع، لكن كابل شهدت هجمات متكررة في الآونة الأخيرة قالت "طالبان" إنها غير دامية.

المصدر: أ ف ب

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