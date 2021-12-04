انفجار في العاصمة الأفغانية كابل (فيديو)

أفادت وزارة الداخلية الأفغانية بأن انفجارا وقع بالعاصمة كابل اليوم السبت، لافتة إلى أن الانفجار نجم عن لغم أرضي، لكنه لم يسفر عن أي إصابات.

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وبحسب نائب المتحدث باسم حكومة حركة "طالبان"، أحمد الله وثيق، فإن الانفجار وقع الانفجار في منطقة تيماني بمدينة كابول.

د څلورمې حوزې اړوند د تایمني په سیمه کې په یوه ګلدان کې ايښودل شوي ماین انفجار کړی چې الحمدلله هيڅ مالي او ځاني زیان نه لري — Ahmadullah wasiq (@WasiqAhmadullah) December 4, 2021

هذا وأشار شهود عيان في المنطقة لوكالات محلية إلى أن الانفجار وقع في الشارع الخامس في منطقة تيماني، فيما لم يعلق مسؤولو الأمن حتى الآن.

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#تازہ

دقایق پیش یک انفجار در سرک پنج پروژه تایمنی کابل رخ داده‌است.



شاهدان عینی به آماج می‌گویند که انفجار برخاسته از ماین مقناطیسی بر یک موتر نوع «لندکروزر» بوده است.



از تلفات این رویداد تاکنون جزییاتی در دست نیست.#آماج_نیوزpic.twitter.com/j8XVLtIMyh — Aamaj News (@aamajnews24) December 4, 2021

المصدر: RT + وكالات أفغانية