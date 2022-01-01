سويسرا.. تسهيل إجراءات تغيير الجنس

دخلت حيز التنفيذ في سويسرا اعتبارا من اليوم السبت، التشريعات التي تسهل بشكل كبير إجراءات تغيير الجنس والاسم.

وللقيام بذلك، بات المواطن فقط يحتاج الآن، إلى تقديم طلب إلى السلطات ودفع رسم قدره 75 فرنكا. ولم يعد يلزم الحصول على تصريح طبي أو تنفيذ أية شروط مسبقة أخرى.

ويشار إلى أن البرلمان السويسري، كان قد أدخل التعديلات ذات العلاقة، على التشريعات الوطنية في ديسمبر 2020 وفي أكتوبر 2021، قررت الحكومة (المجلس الاتحادي) إدخالها حيز التنفيذ في 1 يناير 2022.

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وبات بمقدور المواطنين في سويسرا الآن، بواسطة "إجراء بسيط وسريع، تعديل بيان الجنس والاسم، من خلال تقديم طلب لدائرة الأحوال المدنية". ويمكن أن يقدم مثل هذا التصريح "أي مواطن لديه قناعة داخلية راسخة بأنه لا ينتمي إلى الجنس المشار إليه في وثيقة الأحوال المدنية التي يحملها". وإذا كان عمر الشخص الراغب في تغيير الجنس والاسم، أقل من 16 عاما، فيجب عليه تقديم موافقة ممثله القانوني.

وبذلك انضمت سويسرا، إلى إيرلندا وبلجيكا والبرتغال والنرويج في السماح بتغيير الجنس دون علاج هرموني أو تشخيص طبي أو خطوات بيرقراطية معقدة.

المصدر: تاس