سويسرا تصدر قرارات جديدة بشأن إجراءات تغيير الجنس لمواطنيها

أعلنت السلطات السويسرية أنه يمكن للمواطنين السويسريين اعتبارا من يناير تغيير جنسهم واسمهم رسميا دون اللجوء إلى العلاج الهرموني، وذلك بمراجعة دوائر النفوس.

وحسب جماعات أيدت القرار فإنه "سيقود البلاد لصدارة الحركة الأوروبية لتحديد الهوية الجنسية".

ووفقا للقواعد الجديدة يستطيع أي شخص يبلغ من العمر 16 عاما فما فوق ولا يخضع للوصاية تغيير جنسه واسمه بتقديم طلب لدائرة نفوسه، فيما سيحتاج الأشخاص الأصغر سنا ومن هم تحت وصاية البالغين لموافقة أولياء أمورهم.

وتنضم بذلك سويسرا إلى إيرلندا وبلجيكا والبرتغال والنرويج في السماح بتغيير الجنس دون علاج هرموني أو تشخيص طبي أو خطوات بيرقراطية معقدة.

المصدر: "نوفوستي"