أحكام بالسجن على نشطاء في الكاميرون

قضت محكمة عسكرية الجمعة بالسجن 16 شهرا لأربعة نشطاء من مجموعة ضغط في الكاميرون بتهمة "التمرد" بعد اعتقالهم العام الماضي.

وقالت مجموعة "ستاند أب فور كاميرون" (لنقف من أجل الكاميرون) أن محكمة عسكرية في دوالا أصدرت أحكام السجن بحق الأربعة، وتسديدهم تكاليف المحكمة البالغة 376 ألف فرنك كاميروني (570 يورو).

واعتقل الأربعة بعد حضورهم اجتماعا في مكاتب "حزب الشعب" الكاميروني المعارض في دوالا في سبتمبر العام الماضي.

ورفضت مجموعة "لنقف من أجل الكاميرون" الأحكام بوصفها غير عادلة، وقالت إنها تساهم فقط في "تأكيد التزامنا بتحقيق تغيير عميق ومنهجي في إدارة بلادنا".

وأشارت المجموعة إلى صدور حكم بحق العضو فيها نانا كولينز، بالسجن 18 عاما.

وكانت مجموعات المعارضة وخصوصا حركة النهضة الكاميرونية، قد نظمت تجمعا في 22 سبتمبر للتنديد بالرئيس بول بيا (88 عاما) الذي يحكم البلاد منذ 29 عاما.

كما صدرت هذا الأسبوع بحق أكثر من 50 من أنصار زعيم المعارضة موريس كامتو، أحكام بالسجن تصل إلى سبع سنوات بتهمة التحريض على الفتنة.

وفضت الشرطة التظاهرة بعنف ونفذت 500 عملية اعتقال في أنحاء البلاد.

وتقول "حركة النهضة" الكاميرونية إن 124 شخصا لا يزالون قيد الاعتقال.

المصدر: أ ف ب