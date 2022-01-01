وفاة آخر مرافقي الدالاي لاما لدى هروبه من التيبت عام 1959

توفي عن عمر ناهز 85 عاما آخر عنصر في فرقة صغيرة من الجنود الهنود رافقت الدالاي لاما في هروبه من التيبت عام 1959.

وكان الزعيم الروحي للتيبت قد وصل إلى الهند كاهنا شابا بعد رحلة استمرت 13 يوما سيرا في الهيملايا متنكرا بزي جندي هندي لتفادي القوات الصينية.

ونارن شاندرا داس الذي توفي الاثنين في منزله بولاية أسام بشمال شرق الهند، كان آنذاك بعمر 22 عاما وأنهى تدريباته للتو مع فرقة أسام رايفلز، أقدم فرق الجيش الهندي.

ورافق داس الكاهن مع ستة جنود آخرين إلى لوملا بولاية أرونشال بشمال شرق الهند في 31 مارس 1959.

وفي مقابلة مع وسائل إعلام محلية العام الماضي، شرح داس كيف سار الجنود في المنطقة الجبلية فيما كان دالاي لاما يمتطي حصانا.

واستذكر الجندي المتقاعد أنه لم يُسمح لفرقته بالتحدث إلى الكاهن الشاب أثناء مرافقته إلى مكان آمن.

وينفي الدالاي لاما البالغ 86 عاما السعي لاستقلال التيبت ويعيش في منفاه بشمال الهند منذ ذلك الحين.

وتقابل الرجلان عام 2017 في لقاء مفعم بالمشاعر كان الأول بينهما منذ نحو 60 عاما.

وقال الدالاي لاما لداس: "عندما انظر إلى وجهك أدرك أنني حتما صرت طاعنا في السن أيضا".

وبعد عام، دعي داس إلى دارامسالا حيث شكل دالاي لاما حكومة تيبتية في المنفى بإذن من نيودلهي.

وقال داس العام الماضي "ذهبت مع عائلتي وعانقني هناك واعطاني أيضا تذكارا. لن أنسى ذلك اللقاء".

المصدر: أ ف ب