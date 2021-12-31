بالفيديو.. نيوزيلندا تستقبل العام الجديد

استقبلت نيوزيلندا العام الجديد 2022، وهي من ضمن أوائل دول العالم التي تستقبل العام الجديد، وسط استمرار تفشي فيروس كورونا الذي يقيد الاحتفالات حول العالم.

وتختلف بداية الاحتفال من دولة لأخرى حسب موقع كل دولة وفقا لخطوط الطول والعرض وخط غرينتش.

ويعد سكان جزير كيريتيماس ("الميلاد") المرجانية وهي إحدى الجزر التابعة لجمهورية كيريباتي في وسط المحيط الهادئ، أول من يستقبل قدوم العام الجديد.

مع حلول العام الجديد، فإن معظم دول العالم إما على وشك أو في منتصف موجة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا، وذلك وسط انتشار متحور "أوميكرون".

وقد تم إلغاء الاحتفالات في إيطاليا وباريس وميدان ترافالغار بلندن. أما في الهند فقد تم فرض قيود في جميع أنحاء البلاد، كما تم فرض قيود صارمة للسيطرة على انتشار الفيروس.

المصدر: RT