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شي جين بينغ يهنئ بوتين بالعام الجديد

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شي جين بينغ يهنئ بوتين بالعام الجديد
Reuters
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قالت الخارجية الصينية، إن الرئيس شي جين بينغ، بعث برقية تهنئة بالعام الجديد إلى نظيره الروسي فلاديمير بوتين، أعرب فيها عن أمله بتعزيز التعاون بين الدولتين في 2022.

وأضافت الوزارة في بيانها: "شدد شي جين بينغ، على أن سنوات التبادل الرياضي الروسية الصينية، ستبدأ في عام 2022، وسيواصل الطرفان كتابة فصل جديد في تاريخ الصداقة بين البلدين، وتنتقل من جيل إلى جيل آخر".

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ووفقا للبيان، أشار الزعيم الصيني إلى أنه "يأمل بأن يتم الحفاظ على الاتصالات الوثيقة مع الرئيس بوتين بمختلف الطرق، ومعه توجيه التعاون الاستراتيجي الثنائي وعلاقات الشراكة الروسية- الصينية المستقرة والطويلة الأمد في الفترة المقبلة الجديدة، وتحسين جودة هذه العلاقات وتحديث التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات".

المصدر: نوفوستي

 

 

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