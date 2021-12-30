موسكو: محادثة بوتين بايدن هدفها تحديد نقاط التفاوض

أكد فلاديمير جباروف النائب الأول لرئيس لجنة الاتحاد الروسي للشؤون الدولية، أن "الحديث المتكرر بين الرئيسين الروسي والأمريكي يعكس الرغبة في ضبط عقارب الساعة ورسم نقاط التفاوض".

وقال في تعليق أعقب مباحثات عبر الهاتف بين الرئيسين فلاديمير بوتين وجو بايدن: "حقيقة أن هذه المحادثة الثانية بين الرئيسين خلال شهر، تشير إلى أن واشنطن أخذت مقترحاتنا للضمانات الأمنية على محمل الجد".

وأشار إلى أنه "كان من المتاح بحث ضبط عقارب الساعة، وتوضيح مواقف الأطراف، بحيث يكون لوفود الدول تعليمات من قياداتها".

وأجرى الرئيسان الروسي والأمريكي محادثة هاتفية كانت الثانية خلال أقل من شهر، لبحث "المواضيع التي تطرقا إليها خلال اتصالهما الأول في 7 ديسمبر الجاري، وعلى رأسها المقترحات الروسية للأمن في أوروبا".

وأشارت مصادر مطلعة إلى أن "الرئيسين كانا يخططان أيضا لمناقشة المسائل المتعلقة بالمشاورات الروسية الأمريكية حول الأمن الاستراتيجي المزمعة في 10 يناير، واجتماع روسيا الناتو والمباحثات بين المسؤولين الروس ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، المقررة في يناير المقبل أيضا".

المصدر: "نوفوستي"