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شامانات بيرو يؤدون طقوس ليلة رأس السنة أمام صور بوتين وبايدن - فيديو

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شامانات بيرو يؤدون طقوس ليلة رأس السنة أمام صور بوتين وبايدن - فيديو
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الشامان في بيرو يستخدمون صورا لبوتين وبايدن أثناء طقوس رأس السنة الجديدة
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استخدم عدد من شامانت بيرو في طقوس التضحية للأرض بمناسبة رأس السنة الجديدة صورا للسياسيين بمن فيهم الرئيسان فلاديمير بوتين، وجو بايدن.

ووفقا لوكالة "إيفي" المحلية: "وضع الشامان أرقام 2022 من الزهور، وقدموا الهدايا إلى الأرض على شكل فواكه ونباتات، وأدوا الرقصات ورددوا الهتافات متمنين أن تنتهي جائحة كورونا خلال العام المقبل".

وقال أحد الشامان: "الناس يواجهون الصعوبات في حياتهم، أرواحهم صعبة، نتضرع لجبالنا وأنهارنا لتنهي هذه المشكلة لكي نتمكن من العيش بسلام كل يوم".

وغالبا ما تستخدم صور السياسيين في طقوس الشامان البيروفيين عندما يتعلق الأمر بإنهاء النزاعات.

المصدر: "سبوتنيك" + وكالات

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