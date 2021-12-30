شامانات بيرو يؤدون طقوس ليلة رأس السنة أمام صور بوتين وبايدن - فيديو

استخدم عدد من شامانت بيرو في طقوس التضحية للأرض بمناسبة رأس السنة الجديدة صورا للسياسيين بمن فيهم الرئيسان فلاديمير بوتين، وجو بايدن.

ووفقا لوكالة "إيفي" المحلية: "وضع الشامان أرقام 2022 من الزهور، وقدموا الهدايا إلى الأرض على شكل فواكه ونباتات، وأدوا الرقصات ورددوا الهتافات متمنين أن تنتهي جائحة كورونا خلال العام المقبل".

Un grupo de chamanes y curanderos de Perú unieron sus fuerzas en un místico y tradicional ritual, con una ofrenda incluida a la "pachamama" (madre tierra), para pedir a la naturaleza que 2022 sea el año del fin de la pandemia de covid-19.https://t.co/SIYYi4yODopic.twitter.com/sA0ou9H4DS — EFE Noticias (@EFEnoticias) December 29, 2021

وقال أحد الشامان: "الناس يواجهون الصعوبات في حياتهم، أرواحهم صعبة، نتضرع لجبالنا وأنهارنا لتنهي هذه المشكلة لكي نتمكن من العيش بسلام كل يوم".

وغالبا ما تستخدم صور السياسيين في طقوس الشامان البيروفيين عندما يتعلق الأمر بإنهاء النزاعات.

المصدر: "سبوتنيك" + وكالات