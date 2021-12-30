بوتين يصادق على تشكيل نظام دفاع جوي موحد بين روسيا وطاجيكستان
Sputnik
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صادق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على اتفاقية بين روسيا وطاجيكستان لتشكيل نظام دفاع جوي إقليمي موحد، نشر نصها على موقع البوابة الرسمية للمعلومات القانونية.
وأكد رئيس لجنة الدفاع بمجلس "الدوما" الروسي أندريه كارتابولوف عن حزب "روسيا الموحدة" أن "الاتفاقية تلبي بالكامل مصالح روسيا، وسيكون لها تأثير إيجابي في ضمان أمن" البلدين.
وبالمصادقة على الاتفاقية، تنضم طاجيكستان لنظام الدفاع الجوي الموحد للدول الأعضاء في رابطة الدول المستقلة، بما يخدم تعزيز الدفاع الجوي في المنطقة.
المصدر: "نوفوستي"
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