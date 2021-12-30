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فيديو.. إعدام جهاز تلفاز علنا في أفغانستان

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فيديو.. إعدام جهاز تلفاز علنا في أفغانستان
الصورة ملتقطة من الفيديو
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بعد أن سيطرت "طالبان" على الحكم بأفغانستان، وتعهدت بالحفاظ على حرية الأفراد، ظهر فيديو جديد لعناصرها يجبرون رجلا على أداء اليمين بعدم مشاهدة التلفاز، ومن ثم "إعدام" الجهاز.

ووقع الحادث يوم الأربعاء 29 ديسمبر وظهر فيه عناصر من "طالبان" يتجمعون حول رجل يقسم بأنه لن يشاهد التلفزيون مرة أخرى، لأن هذا الأمر "لا يجوز في الشريعة الإسلامية"، ومن بعد ذلك يقومون بتحطيم الجهاز وسط هتافات وتشجيع من الحشد المتواجد في المكان.

واعتبر أحد المغردين على "تويتر" أن "هذا الأمر مثير للسخرية، فبينما تمنع طالبان الناس من مشاهدة التلفزيون، تقوم هي بتصوير مشاهد تحطيم التلفزيون باستخدام الهواتف وتنشرها على الإنترنت".

وفي فيديو آخر، قام عناصر من "طالبان" بتدمير آلات موسيقية من بينها الأرغن. وعلق الصحفي الباكستاني على الفيديو قائلا: "على الرغم من تدمير طالبان للآلات الموسيقية، إلا أن الأمور يمكن أن تتغير في المستقبل".

وبموجب حكم "طالبان"، تحظر الموسيقى والترفيه ولا يسمح للنساء بالعمل أو الدراسة ولا يسمح لهن بمغادرة المنزل إلا عندما يرافقهن أحد الأقارب الذكور.

المصدر: RT

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