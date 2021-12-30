زلزال بقوة 5.3 درجة في غرب الصين
Globallookpress
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أفادت شبكة رصد الزلازل في هونغ كونغ بأنها رصدت زلزالا بقوة 5.3 درجة بمقياس ريختر صباح الخميس في مقاطعة تشينغهاي بغرب الصين.
وحسب معطيات الشبكة، فإن بؤرة الزلزال كانت على بعد 78 كلم شمال غربي مدينة غولمود الواقعة في منطقة جبلية على ارتفاع 2.8 ألف متر فوق سطح البحر.
ولم تحدد الشبكة عمق بؤرة الزلزال، كما ولم ترد حتى الآن أي معلومات عن وقوع دمار أو إصابات أو ضحايا بشرية.
المصدر: "تاس"
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