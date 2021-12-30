 
مباشر

زلزال بقوة 5.3 درجة في غرب الصين

أخبار العالم

زلزال بقوة 5.3 درجة في غرب الصين
Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s2l0

أفادت شبكة رصد الزلازل في هونغ كونغ بأنها رصدت زلزالا بقوة 5.3 درجة بمقياس ريختر صباح الخميس في مقاطعة تشينغهاي بغرب الصين.

إقرأ المزيد
زلزال بقوة 7.2 درجة يضرب إندونيسيا
زلزال بقوة 7.2 درجة يضرب إندونيسيا

وحسب معطيات الشبكة، فإن بؤرة الزلزال كانت على بعد 78 كلم شمال غربي مدينة غولمود الواقعة في منطقة جبلية على ارتفاع 2.8 ألف متر فوق سطح البحر.

ولم تحدد الشبكة عمق بؤرة الزلزال، كما ولم ترد حتى الآن أي معلومات عن وقوع دمار أو إصابات أو ضحايا بشرية.

المصدر: "تاس"

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا