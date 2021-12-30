كازاخستان تلغي عقوبة الإعدام

وقع رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف، يوم الأربعاء، قانونا يلغي عقوبة الإعدام في البلاد بعدما تم تعليقها منذ عام 2003، وفق ما ذكرته الرئاسة في بيان.

وفي أثناء مراجعة الإجراء بالبرلمان، كان النواب يبحثون إمكانية الإبقاء على عقوبة الإعدام على الجرائم الخطيرة ذات الطابع العسكري المرتكبة في أوقات الحرب، غير أن رئيس البلاد أصر على ضرورة إلغاء العقوبة دون أي شروط، حيث ستُخفف إلى السجن المؤبد دون إفراج مشروط.

وفي عام 2020، أعلنت كازاخستان أنها انضمت إلى الاتفاقية الدولية لإلغاء عقوبة الإعدام، وكشف توكاييف عن هذه النية في رسالته إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين لإنشاء المنظمة.

المصدر: وكالات