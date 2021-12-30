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وزراء خارجية ألمانيا والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا يبحثون الحوار المرتقب مع روسيا

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وزراء خارجية ألمانيا والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا يبحثون الحوار المرتقب مع روسيا
Reuters
وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك.
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ذكرت برلين أن وزراء خارجية ألمانيا وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة بحثوا الأربعاء الأوضاع على الحدود الأوكرانية والحوار القادم مع روسيا والاتفاق النووي مع إيران.

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وقالت وزارة الخارجية الألمانية، عبر "تويتر"، إن وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، ووزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، ووزيرة الخارجية البريطانية، إليزابيث تراس، ووزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، "تبادلا مساء اليوم الآراء حول الأوضاع على الحدود الأوكرانية وصيغ الحوار المرتقب مع روسيا".

وأضافت الوزارة أن أجندة المحادثات شملت كذلك "التضامن مع ليتوانيا في ظل الإجراءات التي اتخذتها الصين وقضية إيران وخطة العمل الشاملة المشتركة" الخاصة بالاتفاق النووي.

وأكد الكرملين والبيت الأبيض في وقت سابق من يوم الأربعاء أن الرئيسين الروسي، فلاديمير بوتين، والأمريكي، جو بايدن، سيجريان الخميس اتصالا هاتفيا، ويتوقع أن تتناول المكالمة التوتر على الحدود بين أوكرانيا وروسيا والمفاوضات حول إحياء الاتفاق النووي مع إيران.

المصدر: RT

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