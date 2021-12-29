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زلزال بقوة 5.6 درجة بالقرب من سواحل اليونان

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زلزال بقوة 5.6 درجة بالقرب من سواحل اليونان
Globallookpress Ingeborg Knol
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أعلن مركز أوروبا والبحر المتوسط لرصد الزلزال عن رصده هزة أرضية بقوة 5.6 درجة بمقياس ريختر بالقرب من سواحل اليونان، اليوم الأربعاء.

وحسب معطيات المركز، كانت بؤرة الزلزال على بعد 86 كلم إلى الجنوب عن مدينة كاندية الواقعة على جزيرة كريت بجنوب اليونان.

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وكانت البؤرة بعمق 80 كلم.

ولم ترد على الفور أي معلومات عن وقوع دمار أو إصابات وأو ضحايا بين السكان.

كما لم يصدر أي إنذار بشأن خطر موجات التسونامي في المنطقة.

المصدر: وكالات

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