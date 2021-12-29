قيادي في "فتح": لقاء عباس وغانتس فرصة أخيرة قبل الانفجار

قال عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، حسين الشيخ، إن اللقاء الذي جمع الرئيس محمود عباس مع وزير الدفاع الإسرائيلي، بني غانتس، في بيت الأخير هو تحدي كبير والفرصة الأخيره قبل الانفجار.

وأوضح الشيخ في تغريدة على "تويتر" أن هذا اللقاء هو فرصة "قبل الدخول في طريق مسدود، ومحاولة جدية جريئه لفتح مسار سياسي يرتكز على الشرعية الدولية، ويضع حدا للممارسات التصعيدية ضد الشعب الفلسطيني".

وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، في وقت سابق أنه اجتمع مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس وناقشا اتخاذ إجراءات اقتصادية ومدنية، وأهمية تعزيز التنسيق الأمني.

من جانبها استنكرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اللقاء الذي جرى بين رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، وبين وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس.

واعتبرت الحركة في تصريح صحفي أن اللقاء الذي يأتي في ذكرى العدوان الذي تعرض له الشعب الفلسطيني في قطاع غزة عام 2008، "يكشف مجددا الانحدار الكبير الذي وصلت إليه هذه السلطة ورئاستها، من التعاون مع العدو، وملاحقة المقاومين والأحرار من أبناء شعبنا، والذي أدى مؤخرا إلى استشهاد أمير اللداوي وحمزة شاهين".

لقاء السيد الرئيس محمود عباس مع الوزير جانتس في بيت الاخير هو تحدي كبير والفرصة الاخيره قبل الانفجار والدخول في طريق مسدود ، ومحاولة جديه جريئه لفتح مسار سياسي يرتكز على الشرعية الدوليه ، ويضع حدا للممارسات التصعيدية ضد الشعب الفلسطيني . — حسين الشيخ Hussein Al Sheikh (@HusseinSheikhpl) December 29, 2021

المصدر: RT