إسرائيل تخطط لإلغاء موسم الصيد بسبب إنفلونزا الطيور

تخطط إسرائيل لإلغاء موسم الصيد في البلاد، وسط تفشي إنفلونزا الطيور، في محاولة لمنع انتقال العدوى الحيوانية إلى البشر.

إقرأ المزيد

وقالت وزيرة البيئة الإسرائيلية، تامار زاندبرغ، إن إلغاء موسم الصيد "خطوة ضرورية" لوقف تفشي الوباء.

وأضافت: "تهدف هذه الخطوة إلى منع استمرار تفشي المرض (إنفلونزا الطيور) والحفاظ على صحة الصيادين وتجنيبهم مرض خطير ومعد، وقد يكون قاتلا".

يذكر أنه في 25 ديسمبر، أدى اكتشاف فيروس "إنفلونزا الطيور" في حظائر الدجاج بالقرب من مارغاليوت إلى نفوق 320 ألف دجاجة، بعد نفوق 244 ألف دجاجة في حادثة منفصلة في وقت سابق من ذلك الأسبوع.

ويبدأ موسم الصيد في إسرائيل كل عام في سبتمبر ويستمر أربعة أشهر، وعادة ما يصطاد الصيادون الطيور. وعلى الرغم من وجود حوالي 2000 صياد مرخص لهم في إسرائيل، يتم قتل مئات الآلاف من الطيور خلال موسم الصيد.

وأدت المخاوف من احتمال انتقال العدوى إلى البشر إلى إصدار أمر من وزارة الزراعة للمزارعين باتباع التوجيهات والتأكد من فصل طيورهم عن الطيور البرية لتجنب الإصابة بالمرض، وربما إصابة البشر.

المصدر: the jeusalem post