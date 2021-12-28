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رئيس الأركان الإسرائيلي يكشف عن تنفيذ 1600 "علمية إحباط تهريب أسلحة" من إيران إلى المنطقة

أخبار العالم

رئيس الأركان الإسرائيلي يكشف عن تنفيذ 1600
Reuters CORINNA KERN
رئيس الأركان الإسرائيلي أفيف كوخافي
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أعلن رئيس الأركان الإسرائيلي أفيف كوخافي أن القوات الإسرائيلية نفذت 1600 عملية ساهمت في "عرقلة ومنع تهريب" كميات كبيرة من الأسلحة من إيران إلى المنطقة.

وقال كوخافي في تصريح نقلته هيئة البث الإسرائيلي "كان" إن الجيش الإسرائيلي "يواصل استعداداته لاحتمال توجيه ضربة على المنشآت النووية في إيران تماشيا مع نشاطاته ضد محاولات تموضعها في سوريا".

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وكشف أن الجيش "نفذ خلال العام الجاري أكثر من 1600 عملية لإحباط المحاولات لتهريب الأسلحة في 6 جبهات مختلفة وأن هذه العمليات ساهمت في عرقلة ومنع تهريب كميات كبيرة للوسائل القتالية من إيران إلى المنطقة".

وأضاف أن "امتناع  إيران عن الرد على الضربات الجوية المنسوبة لإسرائيل على مواقع قد تستخدم لتخزين الأسلحة يدل على زيادة قوة الردع للدولة وأن جيش الدفاع يواصل تحسين قدرات وحداته في شتى المجالات".

وأكد أن "الاعتداءات الصاروخية" لا تزال تشكل التهديد الرئيس لإسرائيل.

المصدر: "كان" 

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