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الجيش الإسرائيلي يرفض التعليق على تنفيذ ضربات صاروخية استهدفت مرفأ اللاذقية السوري

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الجيش الإسرائيلي يرفض التعليق على تنفيذ ضربات صاروخية استهدفت مرفأ اللاذقية السوري
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امتنع الجيش الإسرائيلي عن التعليق على معلومات حول اتهامه بتنفيذ هجوم جوي استهدف ميناء اللاذقية في سوريا، حسبما أفاد المكتب الإعلامي للجيش الإسرائيلي.

وقالت الخدمة الصحفية للجيش الإسرائيلي لوكالة نوفوستي، "نحن لا نعلق على تقارير وسائل الإعلام الأجنبية".

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وأفادت وكالة "سانا" نقلا عن مصدر عسكري أن الطيران الإسرائيلي "نفذ حوالي الساعة 3:21 من فجر اليوم عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من عمق البحر المتوسط غرب مدينة اللاذقية، مستهدفا ساحة الحاويات في الميناء التجاري في اللاذقية".

وأشار المصدر إلى أن "العدوان الإسرائيلي أدى إلى اشتعال الحرائق في المكان وحدوث أضرار مادية كبيرة، ولا يزال العمل مستمرا لإطفاء الحرائق وتدقيق نتائج العدوان".

المصدر: نوفوستي



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