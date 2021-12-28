تظاهرات لنساء أفغانيات في كابل تطالب بـ"العدالة" .. (فيديو)

أطلقت قوات الأمن الأفغانية التابعة لطالبان النار على مجموعة من النساء في المنطقة القريبة من مستشفى الطوارئ في العاصمة كابل لمنعهن من التجمهر والتظاهر.

وبحسب وكالة أنباء "Aśvaka"، اليوم الثلاثاء، قامت العشرات من النساء، اليوم الثلاثاء، بتنظيم تظاهرة رفعت خلالها عدة شعارات مثل "نحن صوت الشعب" و"العدل والعدالة" و"عاشت الإنسانية" و"إبادة الخيانة الجماعية" و"سئمنا الجهل".

Video: A number of women today once again stood up against the #Taliban for their rights such as "work", "freedom" in Kabul, and added that they want "bread". #Afghanistan#PaykMedia#Afghanwomenpic.twitter.com/102nkO6XhF — Payk Media - Revealing the Truth (@PaykMedia) December 28, 2021

زنان متعرض؛ علیه ظلم طالبان می‌ایستیم



زنان معترض در تظاهرات امروز (سه شنبه ۷ جدی ۱۴۰۰) در کابل؛ طالبان یک‌ گروره خشونت‌گر و از درون دچار چند صدایی و اختلاف دیدگاه است. برای همین نمی‌شود به

شعارها و وعده‌‌های دروغین این گروه اعتماد کرد.#Afghanistan#WomenProtest#Kabulpic.twitter.com/4StqgKQ0QX — Nimrokh Media (@NimrokhMedia) December 28, 2021

تازه خبر: کابل د ايمرجنسي روغتون ترڅنګ سيمه کې د ا.ا د سرتېرو له خوا د ښځو د يوه لاريون د مخنيوي لپاره پر هغوي هوايي ډزې وکړې. pic.twitter.com/PMPhWwsN9B — Aśvaka - آسواکا News Agency (@AsvakaNews) December 28, 2021

ده ها تن از زنان ام‌روز سه‌شنبه ۷جدی در شهر کابل با سردادن شعاری «ما صدای مردم گرسنه استیم»، « عدالت عدالت»، «زنده باد انسانیت»، « نسل کشی خیانت» و «خسته‌ایم از جهالت» به جاده ها ریخته‌اند و راهپیمایی کردند؛اما در شهر نو کابل نیروهای ط‌البان معترضان را با تیراندازی متواری ساختند. pic.twitter.com/la5zN6Vwuv — Aśvaka - آسواکا News Agency (@AsvakaNews) December 28, 2021

Afghan women’s protest for equality and justice in Kabul#aamajnewspic.twitter.com/57B7JeEsmq — Aamaj News (@aamajnews24) December 28, 2021

المصدر: وكالة أنباء "Aśvaka"