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تظاهرات لنساء أفغانيات في كابل تطالب بـ"العدالة" .. (فيديو)

أخبار العالم

تظاهرات لنساء أفغانيات في كابل تطالب بـ
مظاهرة نسائية في كابل
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أطلقت قوات الأمن الأفغانية التابعة لطالبان النار على مجموعة من النساء في المنطقة القريبة من مستشفى الطوارئ في العاصمة كابل لمنعهن من التجمهر والتظاهر.

وبحسب وكالة أنباء "Aśvaka"، اليوم الثلاثاء، قامت العشرات من النساء، اليوم الثلاثاء، بتنظيم تظاهرة رفعت خلالها عدة شعارات مثل "نحن صوت الشعب" و"العدل والعدالة" و"عاشت الإنسانية" و"إبادة الخيانة الجماعية" و"سئمنا الجهل".

المصدر: وكالة أنباء "Aśvaka"

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