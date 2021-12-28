 
مباشر
عاجل
سانا: صوت الانفجار الذي سمع بدمشق ناتج عن تفجير وحدات الجيش عبوات ناسفة من مخلفات الإرهابيين

ترقب خارجي لما ستسفر عنه اجتماعات اللجنة المركزية لحزب العمال الحاكم في كوريا الشمالية

أخبار العالم

ترقب خارجي لما ستسفر عنه اجتماعات اللجنة المركزية لحزب العمال الحاكم في كوريا الشمالية
AFP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s22u

أفادت وكالة الأنباء المركزية في كوريا الشمالية بأن زعيم البلاد، كيم جونغ أون، ترأس يوم الاثنين، جلسة عامة للجنة المركزية لحزب العمال الحاكم.

إقرأ المزيد
كوريا الشمالية.. كيم جونغ أون يشدد على تنفيذ الخطة الخمسية
كوريا الشمالية.. كيم جونغ أون يشدد على تنفيذ الخطة الخمسية

وأوضحت الوكالة الكورية الشمالية الرسمية أن هذه الجلسة العامة سيتم فيها "استعراض تنفيذ السياسات الرئيسية للحزب والدولة لعام 2021 ومناقشة واتخاذ قرار حول السياسات الاستراتيجية والتكتيكية"، مشيرة إلى أن هذا الحدث (الاجتماع) سيتواصل لعدة أيام، وهي الفترة المعتادة لمثل هذه الاجتماعات في كوريا الشمالية.

ولفتت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية إلى أن هذه الجلسة حظيت باهتمام كبير من العالم الخارجي "لأنها قد تقدم فكرة عن الخطوة التالية للنظام الشمالي، وسط الجمود الطويل في مفاوضاته النووية مع الولايات المتحدة".

وفيما لم تكشف الوكالة عن تفصيل أجندة الجلسة، يرجح أن يكون الاقتصاد على رأس جدول الأعمال، وذلك لأن كوريا الشمالية تواجه عقوبات قاسية وإغلاقا طويلا للحدود بسبب جائحة كورونا.

ويرى خبراء أن الجلسة العامة للجنة المركزية لحزب العمال الحاكم في هذا الأسبوع قد تحل محل خطاب الزعيم كيم جونغ أون بمناسبة رأس السنة الجديدة، حيث تخلى الزعيم الكوري الشمالي عن خطابه بهذه المناسبة في العامين السابقين، مستعيضا عنه في هذا التوقيت بجلسات الحزب الرئيسة.

المصدر: يونهاب

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا