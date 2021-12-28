ترقب خارجي لما ستسفر عنه اجتماعات اللجنة المركزية لحزب العمال الحاكم في كوريا الشمالية

أفادت وكالة الأنباء المركزية في كوريا الشمالية بأن زعيم البلاد، كيم جونغ أون، ترأس يوم الاثنين، جلسة عامة للجنة المركزية لحزب العمال الحاكم.

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وأوضحت الوكالة الكورية الشمالية الرسمية أن هذه الجلسة العامة سيتم فيها "استعراض تنفيذ السياسات الرئيسية للحزب والدولة لعام 2021 ومناقشة واتخاذ قرار حول السياسات الاستراتيجية والتكتيكية"، مشيرة إلى أن هذا الحدث (الاجتماع) سيتواصل لعدة أيام، وهي الفترة المعتادة لمثل هذه الاجتماعات في كوريا الشمالية.

ولفتت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية إلى أن هذه الجلسة حظيت باهتمام كبير من العالم الخارجي "لأنها قد تقدم فكرة عن الخطوة التالية للنظام الشمالي، وسط الجمود الطويل في مفاوضاته النووية مع الولايات المتحدة".

وفيما لم تكشف الوكالة عن تفصيل أجندة الجلسة، يرجح أن يكون الاقتصاد على رأس جدول الأعمال، وذلك لأن كوريا الشمالية تواجه عقوبات قاسية وإغلاقا طويلا للحدود بسبب جائحة كورونا.

ويرى خبراء أن الجلسة العامة للجنة المركزية لحزب العمال الحاكم في هذا الأسبوع قد تحل محل خطاب الزعيم كيم جونغ أون بمناسبة رأس السنة الجديدة، حيث تخلى الزعيم الكوري الشمالي عن خطابه بهذه المناسبة في العامين السابقين، مستعيضا عنه في هذا التوقيت بجلسات الحزب الرئيسة.

المصدر: يونهاب