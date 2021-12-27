بينيت: خرجت من الحجر الصحي بسبب المعارضة

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، أنه اضطر إلى الخروج من العزل الصحي الذاتي وتوجه إلى الكنيست لمناقشة الإجراءات الهادفة إلى منع انتشار سلالة "أوميكرون" لفيروس كورونا.

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وقال بينيت، في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي في موقع "تويتر" مساء الاثنين: "أنا في الكنيست ولست في العزل الذاتي لأن المعارضة أقدمت على خطوة خطيرة وترفض المصادقة على القرار حول الحجر الصحي بعد المخالطة مع المصابين بسلالة أوميكرون رغم أنها تعرف أن هذا المتحور أكثر عدوى بكثير".

وشدد على أنه "يجب أن تكون الصحة العامة أثناء الجائحة فوق اللعبة السياسية الصغيرة"، وخاطب رئيس الوزراء السابق، بنيامين نتنياهو، الذي يتزعم حاليا المعارضة: "نتنياهو، أنت مسؤول عن عواقب تمارينك (السياسية)".

وسبق أن انسحب بينيت من جلسة للحكومة في الجولان المحتل ودخل الحجر الصحي بعد تشخيص إصابة ابنته ميخال البالغة 14 عاما بفيروس كورونا.

وأشار مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى أن بينيت نفسه خضع قبل الجلسة لفحص سريع وجاءت نتائجه سلبية.

المصدر: RT