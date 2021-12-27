موقع: عطل يصيب تطبيق "تلغرام" على نطاق واسع في العالم

أفاد موقع "داون ديتيكتور"، المختص في تتبع أعطال التطبيقات والمواقع، بوقوع عطل في تطبيق "تلغرام"، وفق ما ذكره العديد من المستخدمين عبر العالم.

وبدأت ملاحظة العطل في حوالي الساعة 20:05 بتوقيت موسكو، حيث أبلغ حوالي 43 بالمائة من المستخدمين عن مشاكل مع "تلغرام"، واشتكى 38 بالمائة من صعوبات في إرسال الرسائل.

وواجه سكان المدن الكبيرة في روسيا صعوبة في استخدام التطبيق، كما أبلغ المستخدمون من أوكرانيا عن مشاكل.

المصدر: "داون ديتيكتور"