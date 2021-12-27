وزير الصحة البريطاني: لن نفرض المزيد من القيود المتعلقة بكورونا قبل حلول العام الجديد

قال وزير الصحة البريطاني، ساجد جاويد، اليوم الاثنين، إن الحكومة لن تفرض أي قيود جديدة متعلقة بفيروس كورونا قبل حلول العام الجديد.

وأكد جاويد ضرورة أن "يظل الناس على حذر" عند المشاركة في احتفالات رأس السنة الجديدة، وأن يخضعوا لاختبارات كورونا قبل حضور الأحداث، مضيفا: "احتفلوا في الأماكن المفتوحة إذا استطعتم، أما إذا كنتم في مكان مغلق فاعملوا على تأمين التهوية".

BREAKING: The government will not be imposing any new coronavirus restrictions in England this year.



Sajid Javid confirmed "there will be no further measures before the New Year" but urged people to "remain cautious" ahead of their celebrations.



More: https://t.co/wZaISrpfNPpic.twitter.com/4DPER41hld — Sky News (@SkyNews) December 27, 2021

هذا ولم يستبعد جاويد إمكانية اتخاذ مزيد من الإجراءات في يناير 2022، وقال إن الحكومة "سترى" ما إذا كانت البيانات تشير إلى الحاجة لإجراءات وقيود جديدة.

وأكد: "ننظر إلى البيانات على أساس يومي، وهذا لم يتغير خلال فترة عيد الميلاد، ولكن لن تكون هناك إجراءات أخرى قبل حلول العام الجديد".

هذا وأبلغت بريطانيا، اليوم الاثنين، عن تسجيل رقم قياسي لعدد حالات الإصابة الجديدة بكوفيد-19 في يوم عيد الميلاد، وبلغت 113628 إصابة، كما تم تسجيل 98515 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية.

المصدر: "سكاي نيوز"