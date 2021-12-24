بريطانيا تسجل 1.7 مليون إصابة جديدة بكورونا في أسبوع واحد!

أفاد مكتب الإحصاءات البريطاني، اليوم الجمعة، بأن أكثر من 1.7 مليون شخص في جميع أنحاء المملكة المتحدة أصيبوا بكورونا في الفترة من 13 إلى 19 ديسمبر.

وفي إنجلترا، زادت إصابات كوفيد-19 في جميع المناطق باستثناء الجنوب الغربي في الأسبوع الأخير، كما رصدت أعلى معدلات الإصابة في لندن حيث كان حوالي 1 من كل 20 شخصا مصابا بالفيروس.

وفي ويلز، ثبتت إصابة 70 ألف شخص بكوفيد-19 الأسبوع الماضي، كما أصيب حوالي 44900 شخص بالفيروس في أيرلندا الشمالية خلال نفس الفترة، فضلا عن إصابة 79200 شخص بإسكتلندا في الفترة من 13 إلى 19 ديسمبر.

وكانت البلاد تحطم الأرقام القياسية للإصابات لعدة أيام، فيما توقعت وزارة الصحة أن عدد الإصابات بمتحور "أوميكرون" قد يتجاوز المليون بحلول نهاية ديسمبر.

المصدر: standard.co.uk