استمرار إلغاء الرحلات الجوية الأمريكية بسبب الطقس والمرض

تزايدت وتيرة إلغاء الرحلات الجوية في الولايات المتحدة خلال موسم العطلات حتى اليوم الاثنين، حيث ألغت كبريات شركات الطيران الأمريكية عشرات الرحلات.

واعتذر موظفون، أصيبوا بفيروس كورونا عن الذهاب للعمل، ما تسبب في أزمة بشركات الطيران في الأيام الماضية.

وقد ذكرت منصة "فلايت أوير"، التي تتتبع إلغاء الرحلات الجوية، أن شركات الطيران ألغت قرابة أربعة آلاف رحلة إلى ومن الولايات المتحدة، أو داخل الولايات المتحدة منذ يوم الجمعة. فيما قالت شركات الطيران الأمريكية "دلتا"، و"يونايتد" و"جيت بلو" و"أميريكان" إن انتشار فيروس كورونا يتسبب في مشكلات متعلقة بنقص العمالة لديها.

كما ألغت شركات طيران أوروبية وأسترالية رحلات جوية خلال موسم العطلات بسبب إصابة موظفين بكورونا، لكن الطقس وعوامل أخرى لعبت دورا أيضا في هذا الأمر.

وقالت شركة "ألاسكا إيرلاينز" إن الطقس الشتوي في شمال غرب المحيط الهادئ أدى إلى إلغاء ما يقرب من 250 رحلة جوية من وإلى سياتل أمس الأحد، متوقعة إلغاء أكثر من مائة رحلة اليوم الاثنين، لكنها أضافت أن إصابة الأطقم بكورونا لم يعد عاملا.

وذكرت شركة "يونايتد" إنها ألغت 115 رحلة اليوم الاثنين، من بين أكثر من أربعة آلاف رحلة مقررة بسبب إصابة أطقم بالفيروس.

وقد شجعت شركات طيران موظفيها على الاستقالة عام 2020 في أعقاب انهيار حركة السفر الجوي، ما تسبب في نقص العمالة هذا العام مع انتعاش حركة السفر الجوي بشكل أسرع مما توقعه الخبراء.

المصدر: AP