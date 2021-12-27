سلطات بنما تعلن ضبط كميات قياسية من المخدرات في 2021
Reuters ERICK MARCISCANO
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أعلنت وزارة الأمن في بنما، الأحد، أن سلطات البلاد ضبطت كميات قياسية من المخدرات المهربة خاصة الكوكايين في عام 2021.
وأشارت الوزارة في بيان إلى أنها صادرت نحو 126 طنا من المواد المهربة لا سيما الكوكايين في العالم 2021، مقارنة مع 81.7 طن عام 2020 و86.8 طن في 2019 و76.8 طن في 2018.
وأضافت أن السلطات البنمية صادرت خلال حملة مكافحة تهريب المخدرات أكثر من 12 مليون دولار نقدا وألقت القبض على 710 أشخاص.
المصدر: "رويترز"
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