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مصدر مقرب من فريق إيران بمحادثات فيينا: سندخل في مضمون الاتفاق بالجولة الجديدة

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مصدر مقرب من فريق إيران بمحادثات فيينا: سندخل في مضمون الاتفاق بالجولة الجديدة
Reuters HANDOUT
محادثات فيينا
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أكد مصدر مقرب من الفريق الإيراني المفاوض في محادثات فيينا أن الجولة الثامنة من المفاوضات ستبحث قضايا رئيسية، مشيرا إلى أن طهران ستبذل جهودها للتوصل إلى اتفاق في أقرب وقت.

وقال المصدر في تصريح لوكالة "تسنيم" الإيرانية، إنه "بعد الاتفاق على آلية وأجندة (الاتفاق) في الجولة السابقة، سندخل الآن في مناقشة المضمون".

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وأضاف أنه "إذا كانت الأطراف الأخرى مستعدة للتركيز على المحتوى، فيمكننا المضي قدما"، مشيرا إلى أن طهران تشارك بالمفاوضات بكامل قوتها، وستبقى في فيينا ما دام هناك حاجة لذلك.

وشدد على أن بلاده "ملتزمة بالتوصل إلى اتفاق جيد في أقصر وقت ممكن"، مضيفا: "مع ذلك، لن يتم تقييدنا بالمواعيد النهائية المصطنعة، ولن تدفعنا تلك المواعيد النهائية إلى تجاهل خطوطنا الحمراء".

ولفت إلى أنه "لا ضرورة ملحة لطهران في المحادثات".

وأوضح أن "التقدم المحرز في النص المتعلق بالمجال النووي في الجولة السابقة يشير بشكل جيد إلى أن إيران شاركت بجدية وأظهرت ما يكفي من المرونة".

وأكد أن "الوقت حان لكي تظهر الأطراف الأخرى حسن نيتها بشأن العقوبات (المفروضة على طهران)"، مشيرا إلى أن "التقدم في هذه الجولة يعتمد على نهجهم".

وعن انتقادات فرنسا، قال المصدر: "لن نحكم الآن.. سننتظر لنرى ما إذا كان لباريس دور (صانع أو مدمر) للصفقة في الجولة الثامنة".

المصدر: "تسنيم" 

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