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مسؤول عسكري إسرائيلي: جاهزون للتصدي لأي اعتداءات صاروخية تشمل إطلاق آلاف الصواريخ

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مسؤول عسكري إسرائيلي: جاهزون للتصدي لأي اعتداءات صاروخية تشمل إطلاق آلاف الصواريخ
Reuters RONEN ZVULUN
القبة الحديدية الإسرائيلية
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أكد قائد قيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية الميجر جنرال أوري غوردين جاهزية إسرائيل للتصدي لأي هجمات صاروخية قد تتعرض لها، وذلك ردا على تهديد إيراني بشن مثل هذه الهجمات.

وقال غوردين إن "إسرائيل جاهزة للتصدي لاعتداءات صاروخية تشمل إطلاق آلاف الصواريخ على أراضيها".

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ولفت من جهة أخرى إلى أنه على تل أبيب "مواصلة استعداداتها وتحسين جاهزيتها للتعامل مع هذا السيناريو إلى جانب سد النواقص القائمة في مجال تحصين الجبهة الداخلية".

وكانت وسائل إعلام إيرانية نشرت أمس السبت مقطع فيديو يظهر محاكاة لعملية استهداف مفاعل ديمونا النووي الإسرائيلي.

وأظهر المقطع عددا من الآليات الضخمة التي تحمل صواريخ باليستية، إضافة إلى آلية أخرى تحمل عددا من الطائرات المسيرة الانتحارية.

المصدر: "مكان" + RT

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