وكالات إيرانية تنشر مقطع فيديو كاملا يحاكي قصف مفاعل ديمونا الإسرائيلي (فيديو)
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نشرت وكالات أنباء إيرانية، يوم السبت، مقطع فيديو يظهر محاكاة لعملية استهداف مفاعل ديمونا النووي الإسرائيلي.
وأظهر المقطع عددا من العربات الضخمة التي تحمل صواريخ باليستية، فضلا عن عربة أخرى تحمل عددا من الطائرات المسيرة الانتحارية.
ووثق الفيديو لحظة إصابة جميع الصواريخ والطائرات المسيرة أهدافها بدقة، حيث استهدفت جميعها منشأة شبيهة بمفاعل ديمونا الإسرائيلي.
يذكر أن اليوم الأخير لمناورات "الرسول الأعظم 17" العسكرية الإيرانية شهد إطلاق 16 صاروخا باليستيا من مختلف الفئات بصورة متزامنة حيث نجحت في تدمير الأهداف المحددة مسبقا.
المصدر: RT
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