في خطوة نادرة.. القضاء الإيراني يمنح سجناء مسيحيين إجازة لمدة عشر أيام

أعلنت السلطة القضائية الإيرانية، منح سجناء مسيحيين إجازة لمدة عشرة أيام بمناسبة عيدي الميلاد ورأس السنة، في خطوة نادرة تخصص لأفراد هذه الأقلية الدينية في الجمهورية الإسلامية.

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وأصدر رئيس السلطة القضائية، غلام حسين محسني إجئي، أمرا إلى الوحدات القضائية والمدعين في مختلف أنحاء البلاد، لمنح إجازة عشرة أيام للسجناء المسيحيين، وفق ما أورده موقع "ميزان أونلاين" التابع لهذه السلطة.

وأشار الموقع إلى أن الإجراء يأتي "لمناسبة العام الميلادي الجديد 2022 وذكرى ولادة السيد المسيح، ونظرا إلى الآثار الإيجابية والبناءة لوجود السجناء مع عائلاتهم في هذه الفترة".

ولم يحدد "ميزان أونلاين" عدد المشمولين بهذا الإجراء، أو متى يدخل حيز التنفيذ، إلا أنه أفاد بأن فئات عدة من السجناء ستكون مستثناة من هذه الإجازة، مثل المحكومين بالإعدام، أو الموقوفين على خلفية قضايا أمنية، إضافة إلى الضالعين في الجريمة المنظمة أو عمليات خطف وسرقة مسلحة.

وعادة ما يصدر المرشد الأعلى، آية الله علي خامنئي، عفوا أو تخفيفا للعقوبة عن أعداد كبيرة من السجناء في المناسبات الدينية الإسلامية، استنادا إلى توصية من رئيس السلطة القضائية.

لكنها من المرات النادرة التي يعلن فيها القضاء إجراءات معينة لمناسبة أعياد دينية خاصة بالمسيحيين.

وبحسب وسائل إعلام محلية، فنسبة المسيحيين في إيران هي ما دون واحد بالمئة من إجمالي عدد السكان البالغ نحو 83 مليون نسمة، وغالبيتهم العظمى من المسلمين الشيعة.

المصدر: أ ف ب